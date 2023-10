Gen V, tutti gli easter egg su The Boys presenti nel quinto episodio

Gen V ha svelato un nuovo cameo da The Boys, ma facciamo un piccolo passo indietro e poniamoci una domanda: quali sono tutti gli easter egg sulla "serie madre" nella quinta puntata dello spin-off? Scopriamoli insieme!

Innanzitutto, ricordiamo lo scambio di battute tra Emma e Marie: la seconda chiede alla prima se ha sempre saputo di poter creare dimensioni, al che lei risponde di averlo appreso soltanto dopo l'incidente di Buster Beaver (così correlato allo sviluppo di Black Noir, e a tutte le allucinazioni "cartoonesche" che ne sarebbero derivate).

Un altro easter-egg è The Mesmerizer, la serie TV trasmessa mentre Cate e Andre sono sedute sul divano. Già vista in The Boys. Il protagonista è, appunto, Mesmer, legato alla Vought e interpetato da Haley Joel Osmet.

A scherzare sulla dinamica è perfino Prime Video: "The Mesmerizer era uno show di successo nel '900" scrive in una nota, "con Mesmerizer nei panni del tenente Howser. Nonostante sia andato in onda soltanto per tre stagioni, è diventato un vero successo, con i fan infila alle convention soltanto per stringere la mano a Mesmer e farsi leggere nel pensiero. Almeno finché Billy Butcher non gli ha spaccato la testa nei bagni della Penn Station nella prima stagione di The Boyys, come vendetta per averli esposti a Homelander. RIP, tenente".

E voi? Avevate notato questi easter-egg? Ma le sorprese non terminano qui: una battuta su Johnny Depp in Gen V sta mandando in fibrillazione i fan di Amber Heard! Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il sesto episodio, in onda su Prime Video il 20 ottobre 2023.