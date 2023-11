Gen V, Emma avrebbe meritato un trattamento migliore?

Il mondo cinico e crudele di The Boys non poteva addolcirsi in Gen V spin-off incentrato sui giovani supereroi della Godolkin University School of Crimefighting, gestita (ovviamente) dalla Vought International e difatti non è successo. Ma forse il finale di Gen V ci ha ricordato quanto quell'universo sia stato "fin troppo" crudele con Emma.

Nella puntata finale, infatti, la colpa del massacro viene (ingiustamente) addossata su Marie, Andre, Jordan e appunto Emma (interpretata da Lizze Broadway) che nel corso delle otto puntate della serie spin-off è stata raffigurata come un personaggio emarginato dai propri compagni, sebbene vanti dolcezza e umorismo e il mondo patinato dei social l'abbia acclamata come influencer. Le sue storie d'amore non sono finite bene e neanche le sue amicizie sembrano nutrire particolare interesse nei suoi confronti.

Il potere di Emma non è nuovo ai fan di The Boys, che ne hanno già visto delle belle con Termite: la giovane, infatti, può rimpicciolirsi. Ma il processo per mettere in atto il suo potere, consapevole di averlo ottenuto con il composto V, è molto doloroso e la rende "strana" agli occhi degli altri supereroi. Per diventare sempre più piccola, infatti, Emma deve vomitare ed espellere così più calorie possibili. Da questo si presume, che aumentando le porzioni di cibo potrebbe diventare anche più grande. Una modalità di accesso ai suoi poteri che diventa un brutto rituale, costa sacrificio e la avvicina alla sfera dei disturbi alimentari. La consapevolezza di Emma, inoltre, è che il suo potere non è abbastanza per ottenere un posto nei Sette, ambizione condivisa dai suoi compagni, ma lo accetta con grande intelligenza avendo compreso qual è la vera faccia dei supereroi.

Nella seconda stagione di Gen V potrebbe esserci, grazie alla "prigione", un vero momento di crescita per Emma: e se non vi fanno troppa paura gli spoiler potete guardare la scena finale di Gen V pubblicata da Prime Video!