Gen V, esiste un nuovo super in grado di sconfiggere Patriota?

Gen V nasconde una battuta su Johnny Depp, e lo spin-off di The Boys sembra aver finalmente introdotto un personaggio in grado di sconfiggere l’apparentemente invincibile Patriota.

Sam Riordan potrebbe difatti essere l’unico in grado di sconfiggere il supereroe, o supercattivo, di The Boys. Lo spin-off ha mostrato gli incredibili poteri del ragazzo e soprattutto il fatto che non sia pienamente in grado di controllarli, diventando un serio pericolo. Numerose teorie sono apparse sul web riguardanti il personaggio di Gen V. Un utente su Reddit scrive:

“Dopo aver visto l'ultimo episodio di Gen V ho notato quanto Sam sia davvero forte, tanto che i personaggi hanno detto che è "più forte di Golden Boy", anche se non ha le stesse abilità di Patriota, pensate che possa diventare una vera minaccia?”

Qualcuno si è mostrato d’accordo con questa possibilita: “Immagino che Sam abbia molti più poteri di quanto ci aspettiamo. Qualcuno ha suggerito altrove che potrebbe essere la versione The Boys di Legion, che, se così fosse, potrebbe facilmente raggiungere il livello di Patriota.”

Qualcun altro invece ha espresso la suà contrarietà, sostenendo che Patriota sia di fatto irraggiungibile: “Non penso proprio. Ad esempio, il motivo per cui Soldatino era così pericoloso per Patriota era perché, anche se Patriota aveva poteri più forti, non aveva un addestramento da soldato come quello di Soldatino. Sam non ha alcuna esperienza di combattimento e ha problemi di allucinazioni. Penso che Patriota potrebbe superarlo in astuzia o catturarlo quando è in preda alle allucinazioni e vulnerabile.”

Delle teorie interessanti che probabilmente troveranno conferme o smentite con i prossimi episodi della serie, ma quando uscirà e quanto durerà il quinto episodio di Gen V?