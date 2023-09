Gen V, esordio da sogno: subito 100% su Rotten Tomatoes per lo spin-off di The Boys!

Il trailer di Gen V aveva stuzzicato il nostro interesse, ma ora arriva un'altra importante conferma: lo spin-off di The Boys, infatti, ha ottenuto un esordio da record su Rotten Tomatoes... addirittura il 100%!

Nick Schager del The Daily Beast definisce la storia come "energizzata dalla stessa creatività sfrenata, dai taglienti commenti sociali e dal puerile senso dell'umorismo del suo 'fratello maggiore' televisivo, riconfermando che questo franchise rimane l'unico elemento costantemente fantasioso nel settore dei fumetti', mentre Ed Power del Daily Telegraph aggiunge: "Il tono è vivace e disinvolto, nonostante la sceneggiatura esplori argomenti scottanti come il cyberbullismo e la transfobia".

Per Grace Randolph di Beyond the Trailer, invece, "si potrebbe pensare che la magia di The Boys sia impossibile da duplicare, ma Gen V è una fantastica estensione dello show di supereroi, così spigoloso e intelligente. Questa volta, però, invece di Avengers & Justice League troviamo una specie di X-Men. Moltissimi effetti speciali e mistero: insomma, gli spettatori si divertiranno come matti!".

Meno caloroso è il commento di Scott Campbell di We Got This Covered: "Gen V prende spunto da The Boys, esattamente come ciascuno di noi si sarebbe aspettato; ma mentre lo spin-off ambientato nel college da del suo meglio per apparire come un prodotto autonomo, è ancora sminuito dall'ombra della serie madre".

I primi tre episodi della serie saranno disponibili su Prime Video dal 29 settembre 2023, seguiti da una puntata a settimana fino al 3 novembre. Nell'attesa, non perdetevi il video di orientamento nella Godolkin di Gen V: vi convincerà sicuramente a iscrivervi!