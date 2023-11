Gen V, ai fan è piaciuto il finale? 'Troppo corto, ma...'

The Boys è ad oggi uno degli show più seguiti di sempre sulla piattaforma Amazon Prime Video, naturale quindi che anche qualsiasi altra produzione che permetta di approfondire sempre di più le nostre conoscenze di questo folle universo sia sempre ben accetta. Ecco perché in molti hanno seguito con passione lo spin-off Gen V.

Forse anche per questo in molti sono rimasti particolarmente delusi dalla maniera frettolosa e fin troppo breve con cui si è conclusa questa prima parte dello show. Nonostante si sappia già da tempo che Gen V avrà una seconda stagione infatti, l'amaro in bocca è arrivato ugualmente per i fan.

Lo sconforto è arrivato sin dall'inizio dell'ottava puntata, la quale si vede subito avere una durata complessiva di soli 32 minuti, il che la rende paradossalmente quella più corta di tutte.

Ciò si deve soprattutto al fatto che sono stati i creatori stessi della serie The Boys ad aver abituato gli spettatori in un certo modo quando si ritagliano del tempo per seguire le avventure dei ragazzi e Patriota.

Per fare un confronto, l'episodio più breve della serie principale dura 52 minuti, mentre le altre solitamente ne durano almeno sessanta. Sicuramente non deve essere facile seguire Gen V consapevoli del fatto che si avrà meno tempo a disposizione per ciascuna puntata. Voi che ne dite?

