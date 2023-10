Gen V, Hideo Kojima avverte i fan: nel quinto episodio c'è una sorpresa per voi!

Il trailer dell’episodio 6 di Gen V introduce un personaggio importante di The Boys, e Hideo Kojima, grande fan della serie, ha twittato a proposito dell’episodio 5.

Il creatore di Death Stranding ha pubblicato un post sul suo profilo X in cui ha scritto “Mi sono divertito a guardare l'ultimo episodio di GEN V, il 5°. C'è stata una sorpresa alla fine, così come nell'anteprima del sesto.” Kojima è stato citato dall’account ufficiale della serie TV che lo ha chiamato “Goatjima”, il più grande di sempre.

Il produttore e creatore videoludico si era già espresso in precedenza sulla serie TV, definendosi un grande fan di The Boys ed elogiando il suo spin-off, “una versione scolastica diretta di The Boys”. Hideo Kojima è un fan del mondo supereroistico e del genere d’azione in generale, menzionando tra i suoi preferiti anche Zack Snyder e Fast X.

La serie Gen V, oltre ad aver introdotto un personaggio nell’anteprima dell’episodio 6 menzionata dallo stesso Kojima, ha mostrato per la prima volta un personaggio con delle abilità tali da poter eventualmente tenere testa a Patriota, scatenando sul web numerose teorie riguardo alla futura quarta stagione di The Boys e ai suoi possibili sviluppi narrativi.

Ma non solo, infatti Gen V ha al suo interno una battuta riguardante Johnny Depp che ha mandato tantissimi fan di Amber Heard in fibrillazione.