Gen V, Hughie sarà nello spin-off di The Boys? La risposta di Jack Quaid

Dopo un primo sguardo a Gen V, lo spin-off di The Boys, oggi veniamo a scoprire un altro dettaglio sulla serie tv di Amazon Prime Video: vedremo o no Hughie, il personaggio di Jack Quaid, nello show?

È stato lo stesso attore a rispondere alla domanda durante una recente intervista con Variety.

"Non apparirò in Gen V, almeno non a questo punto" ha rivelato Quaid, spiegando che purtroppo precedenti impegni di calendario (nello specifico con le serie tv dell'universo di Star Trek e il crossover tra Lower Decks e Strange New Worlds) avrebbero comunque impedito una sua potenziale comparsata nella serie "Non ne ho ancora parlato con nessuno, ma mi piacerebbe esserci. E ora ne posso anche parlare apertamente, perché le riprese dello spin-off coincidevano con quelle di Strange New World a Toronto, era allora che Gen V iniziava a girare. Per cui tutto ciò che ho potuto fare è stato portarli fuori per il brunch un giorno".

Ma Quaid è ottimista sul risultato finale: "Ho avuto l'opportunità di conoscere alcuni di loro, sono incredibili. Sono davvero forti, pieni di talento. Non vedo l'ora che possiate ammirare lo show. Auguro loro il meglio, sono sicuro che faranno faville".

E voi, che ne pensate? Vi ispira lo spin-off di The Boys? Lo guarderete? Fateci sapere nei commenti.