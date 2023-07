Gen V, matricole e fiumi di sangue nel violentissimo trailer dello spin-off di The Boys!

Per la terza stagione di The Boys ci sarà da attendere un po', ma fino ad allora i fan della serie Prime Video avranno di che divertirsi grazie a Gen V, che stando a quanto mostratoci dal primo trailer rilasciato pochi minuti fa non avrà nulla da invidiare alla serie madre per quanto riguarda violenza e spargimenti di sangue.

Ancora più scioccante di The Boys secondo le parole di Seth Rogen, Gen V sembra effettivamente promettere bene sotto quest'aspetto: il primo trailer ci porta dritti all'interno del college nel quale vengono formate le nuove generazioni di supes, ormai consapevoli di non avere poteri innati ma essere ciò che sono grazie all'iniezione del Compound V.

Le matricole sembrano aver imparato benissimo la lezione di Patriota e soci: nel trailer di Gen V non mancano infatti scontri a sangue e scene che già ci lasciano mettere in preventivo la presenza di sequenze non adatte ai deboli di cuore, proprio come ci aspetteremmo da un mondo in cui si muovono quei Sette a cui le nuove generazioni sperano di poter arrivare.

Cosa ne dite? Queste prime immagini dello spin-off vi sembrano convincenti o temete che qualcosa possa venir meno rispetto allo show principale? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il nuovo poster ufficiale di Gen V.