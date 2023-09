Gen V, di che parla e quando esce lo spin-off di The Boys su Prime Video

Visto il grandissimo successo che The Boys ha ottenuto, Amazon Prime Video ha deciso di produrre anche uno spin-off della serie, cioè Gen V. Ma esattamente di che parla e quando arriverà in streaming? Ve lo raccontiamo noi.

Iniziamo con l'ambientazione temporale di Gen V: stando all'account ufficiale di Prime Video si colloca fra la terza e la quarta stagione di The Boys. Anche se non sarà proprio un sequel diretto ci immaginiamo che comunque avrà dei collegamenti molto importanti con la serie madre, quindi è sicuramente consigliato vedere prima The Boys nel caso in cui non l'abbiate ancora recuperata.

Gen V racconta quindi della Godolkin University, creata apposta per i supereroi e far esercitare e allenare le nuove leve di Super. Perciò l'idea è proprio quella di portare il mondo di The Boys all'interno di un'università statunitense, mescolando quindi tutte le follie (anche sanguinarie) della serie principale a quello che potrebbe essere un mood alla American Pie. Ovviamente il tutto mescolato in un sicuro cocktail esplosivo, tra personaggi buoni e altri che vorranno seguire le orme di Homelander e dei supereroi più sanguinari. Se volete potete anche visitare il sito della Godolkin University di Gen V.

E quindi Gen V quando esce esattamente? La serie debutterà in esclusiva su Prime Video il 29 settembre 2023 con i primi tre episodi. Poi uscirà a cadenza settimanale (una puntata ogni venerdì) per un totale di otto episodi, fino al 3 novembre.

Non resta quindi che aspettare venerdì 29 per dare un primo sguardo a questo spin-off di The Boys, ma nel caso in cui non l'aveste ancora visto vi lasciamo anche il trailer di Gen V, pieno di sangue come ci si aspetta da un prodotto di questo tipo.

E voi guarderete la serie? State aspettando l'arrivo di Gen V? Diteci la vostra nei commenti!