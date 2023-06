Gen V: Patriota decapitato nel nuovo poster dello spin-off di The Boys al Comic-Con 2023

Non abbiamo ancora un trailer ufficiale o una data d'uscita confermata per Gen V, lo spin-off in live-action di The Boys, ma sembra che queste informazioni e anche molto altro verranno rivelate in esclusiva agli spettatori del prossimo Comic-Con di San Diego, che si terrà dal 20 al 23 luglio prossimi. Intanto, ecco il nuovo poster della serie.

L'account ufficiale del San Diego Comic-Con ha recentemente condiviso un'immagine del design del badge 2023, che sarà incentrato su The Boys. Questo include una nuova key art per Gen V, che mostra una statua di Patriota senza testa che sarà presumibilmente legata al campus della Godolkin University School of Crimefighting.

In Gen V, alcuni giovani Supes adulti vengono messi alla prova in sfide in stile Hunger Games presso la Godolkin University School of Crimefighting, gestita dalla Vought International. Il cast della serie comprende Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn.

"Stiamo scrivendo furiosamente", aveva rivelato l'anno scorso a The Hollywood Reporter il creatore di The Boys Eric Kripke, che produce esecutivamente la serie spin-off, in un'intervista. "Penso che stia venendo su davvero bene. È eccitante in quella sorta di versione perversa della Marvel - nel senso in cui i diversi progetti Marvel sono molto diversi: Uno è un thriller, l'altro una commedia. Anche questo sembra così, ma con una tonnellata in più di battute scorrette".

Nel frattempo, Erin Moriarty ha rivelato dettagli su The Boys 4, anche questo in arrivo entro il 2023.

"Direi che è vagamente ispirato a un elemento dei fumetti, ovvero i G-Men. Parte dei G-Men è una sorta di esperienza educativa e universitaria", aveva aggiunto Kripke parlando con TheWrap. "E l'abbiamo usato come punto di partenza, un po' come in 'The Boys', dove prendiamo un'idea iniziale e poi la portiamo avanti nella nostra strana direzione. Stavamo parlando e ci siamo imbattuti in questa idea e ne eravamo così entusiasti che l'abbiamo proposta ad Amazon".