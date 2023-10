Gen V piace proprio a tutti: anche Hideo Kojima adora lo spin-off di The Boys!

Le recensioni hanno promosso Gen V, il primo spin-off in live-action di The Boys che prosegue in maniera parallela la storia di questo universo narrativo concepito per il piccolo schermo da Eric Kripke e tra i tantissimi sostenitori di questa nuova serie televisiva c'è anche il guru del mondo dei videogame e accanito fan, ovvero Hideo Kojima.

Kojima ha recentemente condiviso sui social media i suoi pensieri su Gen V, elogiando la serie per essere una "versione scolastica diretta" di The Boys e definendola "grandiosa".

"Adoro "THE BOYS", quindi ho guardato un episodio del suo spin-off, "GEN V"", ha scritto Kojima. "È una scuola di supereroi? Una scuola di superpoteri Z o la versione "Euphoria" di un superpotere? Mi aspettavo qualcosa di un po' diverso, ma è una versione scolastica diretta di "THE BOYS"! Hanno fatto il botto! Sangue, budella e gioventù sono dappertutto! Ero molto soddisfatto. Oh, è fantastico. Grazie Eric! Guarderò il prossimo episodio". Su queste pagine trovate la nostra recensione dei primi tre episodi di Gen V.

La recensione e le lodi di Kojima per Gen V non costituiscono certo la prima volta che il produttore e sviluppatore si entusiasma per progetti simili sui social media. A maggio, Kojima era intervenuto su Twitter per condividere i suoi pensieri sull'ultimo film di supereroi della Marvel, Guardiani della Galassia Vol. 3. Aveva anche condiviso i suoi pensieri su Fast X, scrivendo che quest'ultimo gli aveva dato una "spinta", così come aveva anche elogiato la Zack Snyder's Justice League dopo il suo arrivo in streaming su Max.

Gen V è il primo spin-off live-action di The Boys, la serie di successo di Prime Video basata sulla serie Dynamite Comics. Ambientata alla Godolkin University, originariamente una parodia della Xavier's School for Gifted Youngsters dei fumetti X-Men della Marvel, la serie è una sorta di "Hunger Games" ambientato però in un college con al centro il mondo spietato di alcuni giovani supereroi che cercano di fare del loro meglio per entrare in uno dei super team della Vought, tra cui I Sette.

Michele Fazekas e Tara Butters, ex showrunner di Marvel's Agent Carter, hanno scritto la nuova serie, che è prodotta esecutivamente da Eric Kripke, showrunner di The Boys, e da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Jaz Sinclair, Chance Perdomo e Lizze Broadway guidano il nuovo cast di Gen V, che vedrà anche l'apparizione di alcuni personaggi di The Boys, tra cui Jessie T. Usher nel ruolo di A-Train, Colby Minifie nel ruolo di Ashley Barrett della Vought e P.J. Byrne nel ruolo del regista Adam Bourke.