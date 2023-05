Gen V: il poster di un nuovo personaggio svela quando uscirà lo spin-off di The Boys

Attraverso la condivisione in rete del character poster di un nuovo personaggio, pare che Prime Video - utilizzando i canali social della fittizia Vought International - abbia svelato la finestra d'uscita di Gen V, il primo spin-off in live-action di The Boys dopo quello animato di The Boys presenta: Diabolico! uscito nel marzo dello scorso anno.

Un tweet dell'account di Vought International ha rivelato quindi quando vedremo finalmente lo spin-off di The Boys, insieme a un poster del personaggio di Golden Boy, Supe della Godolkin University al centro della serie e interpretato da Patrick Schwarzenegger.

Il tweet e il sito web dell'Università Godolkin invitano i potenziali Supes a immaginarsi iscritti per l'autunno, suggerendo così che Gen V debutterà proprio in quell'occasione. Per quanto riguarda Golden Boy, tra il suo nome, il suo aspetto e il sito web dell'Università Godolkin che riporta che è il numero 1, è chiaramente il bambino immagine dell'università, proprio come Patriota lo è per Vought e i Sette.

Esplorando i Supes prima che inizino a lavorare per Vought, Gen V può continuare a sviluppare il mondo affascinante e problematico già raccontato in The Boys. Patriota, Abisso e la maggior parte degli altri Supes adulti hanno il diritto di creare scompiglio senza pensarci due volte e di solito sono protetti dalle conseguenze delle loro azioni. Se questo è il caso dei Supes adulti, sarà ancora peggio per i Supes in età universitaria, con Gen V che mostrerà come Vought sia in grado di corrompere i giovani eroi alla Godolkin University.

Questo è già evidente con l'uso di Golden Boy: nonostante sia ancora uno studente universitario, Vought sta già usando il suo aspetto per scopi pubblicitari. Lo trattano già come un prodotto sotto il loro controllo che non può sbagliare, indipendentemente da ciò che fa a porte chiuse. Gen V può rivelare di più sul modo in cui questa società modella Supes esaltando il loro lato peggiore, oltre a rivelare di più sui sinistri meccanismi interni dell'azienda. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Gen V se ancora non lo aveste fatto.

Adesso, non ci resta che attendere l'autunno per scoprire se questa nuova serie reggerà il confronto con l'originale; inoltre, la Stagione 4 di The Boys è anch'essa prevista per il debutto entro quest'anno.