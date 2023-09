Gen V, ora potete visitare il sito dell'università dei Super!

Il successo della serie tv di The Boys è ormai consolidato, con l'arrivo di una prossima quarta stagione, ed ulteriori interazioni in futuro, la storia dei super eroi più fuori di testa del piccolo schermo è destinata a durare ancora a lungo. Ecco perché la nascita dello spin-off Gen V non ci sorprende. Ma sarà all'altezza?

Questa nuova interazione del franchise esplorerà un gruppo di personaggio del tutto inediti, ed avrà quindi l'arduo compito di dover far affezionare il pubblico a tutta una serie di volti nuovi.

In attesa di scoprire se il Gen V riuscirà a rispettare le alte aspettative che si porta dietro, è stato lanciato un sito web che accoglie gli utenti con un caloroso benvenuto da parte degli studenti frequentanti l'accademia, tra cui Andre Anderson e Jordan.

Gli iscritti al portale potranno fare dei quiz per scoprire quali sono i loro super poteri, sono presenti anche brillanti recensioni da parte di ex-studenti del campus, come Queen Meave. Vengono inoltre elencate tutte le nozioni che gli studenti apprenderanno se decideranno di iscriversi alla Godolkin University.

E voi cosa sceglierete per il vostro futuro? Vi lasciamo qui il trailer di Gen V. Oltretutto, avete già letto la nostra recensione di The Boys 3?