Gen V, Prime Video pubblica ufficialmente la scena finale: il video spoiler

I fan si sono espressi sul finale di Gen V, e adesso Amazon Prime video ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali proprio il finale dello spin-off.

In particolare sul social X, Prime video ha pubblicato l’incredibile plot twist riguardante Patriota e la sua entrata in scena, che ha scatenato i fan sul web: “Ah, non c’è niente di più bello di un riferimento a un eroe che sta venendo a salvare la situazione, e poi all’improvviso ci toglie il terreno da sotto i piedi e ci sorprende. Un lungo applauso per il plot twist pieno di suspence. Un consiglio: Non sbattete le palpebre o vi perderete il divertimento” ha scritto un utente, “Come già detto, ogni volta che Patriota si unisce alla festa cose folli accadono. Davvero non si sa mai con lui!” ha aggiunto un altro.

Nel frattempo, lo showrunner Erick Kripke, ha parlato in un’intervista con Variety del collegamento temporale tra gli avvenimenti di Gen V (qui trovate la nostra recensione di Gen V) e la prossima stagione di The Boys, e rimarrete sorpresi:

“Nella nostra mente, è solo un paio di giorni dopo gli eventi di Gen V. Cerchiamo di mantenere la linea temporale super semplice, perché tutte quelle cose che si ripiegano su se stesse, che penso che altri universi a fumetti si trovino a dover fare, sono semplicemente sconcertanti per me come spettatore. Quindi è tutto molto modulare.”