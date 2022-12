Gen V: il produttore anticipa i dettagli dello spin-off di The Boys: 'Scorrerà sangue'

Ancora dettagli sui prossimi progetti in arrivo su Prime Video grazie alla lunghissima intervista concessa a Collider da Vernon Sanders, responsabile dei contenuti seriali di Amazon Studios. Stavolta l'argomento è Gen V<, il primo spin-off live-action di The Boys, che a quanto pare in quanto a violenza non avrà nulla da invidiare al capostipite.

"Il giovane cast [è] fantastico", ha rivelato Sanders. "Avremo collegamenti all'universo di The Boys e al suo cast disseminati con cura nel corso della stagione. Quindi ci saranno molte easter egg che credo piaceranno ai fan. Sarà una grande combinazione di commenti social, sangue, molto sangue e un mistero davvero interessante. E credo che le persone saranno sorprese dalle implicazioni che Gen V avrà su The Boys, man mano che si addentreranno nello show e che lo show si evolverà. Le due serie hanno dei collegamenti davvero interessanti. Probabilmente sto dicendo più di quanto dovrei, ma sono davvero entusiasta. Siamo entusiasti dei risultati".

Ambientato nell’unico college americano frequentato da giovani supereroi (gestito ovviamente da Vought International), Gen V è una serie irriverente, che non può essere vista dai minori e che esplora le vite dei competitivi giovani Supes in preda ai continui sbalzi ormonali. Una sorta di Hunger Games in cui gli eroi superano spesso i confini fisici, sessuali e morali, sfidandosi per ottenere un posto alla ribalta nelle migliori città.

Confermando le parole del produttore, già il primo trailer di Gen V è decisamente ricco di sangue, lacrime e violenza di varia natura e mostra il ritorno di alcuni personaggi dello show principale come Jessie T. Usher nei panni di A Train, la frenetica Colby Minifie interpretata da Ashley Barrett e l'Adam Bourke di P.J. Byrne. Tra l'altro, ci saranno anche Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter.

Inutile dire che questa irriverente parodia degli X-Men ha già fatto schizzare l'hype del pubblico alle stelle. Per ora Gen V non ha ancora una data di uscita precisa ma sappiamo certamente che arriverà nel 2023. Per vedere all'opera questa nuova generazione di Supe insomma, non ci resta che attendere.