Gen V, ci sono anche i protagonisti di The Boys nel trailer dello spin-off!

A poco più di un mese di distanza dal primo trailer di Gen V, il canale YouTube di Prime Video pubblica una seconda clip sull'attesissimo spin-off di The Boys: incredibile a dirsi, ci sono anche i protagonisti della serie principale!

Così figura nella descrizione del video: "Ambientato nel diabolico mondo di The Boys, Gen V espande l'universo alla Godolkin University, il prestigioso college per supereroi dove gli studenti si allenano per diventare la prossima generazione di paladini della giustizia. Al di là del tipico caos universitario, in cui si ritrova se stessi e si fa festa, questi ragazzi saranno costretti ad affrontare situazioni esplosive... letteralmente". E la clip ci fornisce già un corposo assaggio!

Creata da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke, Gen V è basata sull'omonimo fumetto e vanta un cast che comprende Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway e Maddie Phillips. Le riprese sono iniziate nel maggio 2022 nell'Università di Toronro, per poi proseguire nela Calireville Convervation Area e a Brampton nel luglio dello stesso anno. I primi tre episodi debutteranno su Prime Video il 29 settembre 2023.

Tornando allo show principale, invece, la quarta stagione di The Boys non vedrà la luce finché lo sciopero WGA non sarà risolto, nonostante il rinnovo risalga al 10 giugno 2022. Eppure, sembra che l'attesa verrà ampiamente ripagata: secondo Simon Pegg (interprete di Hugh Campbell Sr.) The Boys 4 sarà più folle delle stagioni precedenti.

Intanto, non vediamo l'ora di ritornare nell'universo narrativo grazie a Gen V! Riuscirà a essere all'altezza delle aspettative? Per scoprirlo, ci basta attendere qualche settimana!