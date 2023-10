Gen V, quando esce l'episodio 5, a che ora e quanto durerà?

Eravamo in tanti a non vedere l'ora di tornare nell'universo di The Boys, e questa Gen V si sta rivelando qualcosa in più di un semplice passatempo in attesa della quarta stagione della serie principale, come dimostra il generale apprezzamento riscontrato e l'hype creatosi ogni settimana per l'arrivo del nuovo episodio.

Dopo il sorprendente quarto episodio di Gen V uscito la scorsa settimana, dunque, Prime Video è pronta a proseguire per la sua strada rilasciando un nuovo episodio a 7 giorni dal precedente: dopo la sbornia dei primi 3 episodi rilasciati nello stesso momento, eccoci quindi ad aspettare a braccia aperte il quinto capitolo delle avventure degli ospiti dell'unico college americano per supereroi.

Scendendo nel dettaglio, il nuovo episodio di Gen V farà il suo esordio nel catalogo Prime Video il prossimo 13 ottobre alle 2:00 e, secondo quanto leggiamo, dovrebbe contare su una durata di circa 37 minuti e 49 secondi, assestandosi quindi su un minutaggio leggermente inferiore rispetto ai precedenti ma comunque in linea con quelle che erano le aspettative prima dell'uscita dello show.

E voi, cosa ne dite? Gen V sta rispettando le vostre aspettative o vi state trovando a rimpiangere The Boys? Fate anche voi parte di coloro che aspettano spasmodicamente ogni nuovo episodio? Fatecelo sapere nei commenti! Qualcuno, intanto, ha già notato un clamoroso easter-egg su Gen V presente proprio in The Boys.