Gen V, quando escono gli episodi della serie spin-off di The Boys su Prime?

Non tutte le piattaforme sono Netflix: il bingewatching non è mai stato di casa dalle parti di Disney+ o Prime Video, e infatti quest'ultima sta confermando questa tendenza ora che l'attenzione di tutti è volta verso Gen V, la serie spin-off di The Boys che ci sta permettendo di espandere la nostra conoscenza del mondo di Patriota e soci.

Dopo l'esordio con i primi tre episodi di Gen V che hanno convinto anche uno come Hideo Kojima, eccoci dunque tutti in attesa di scoprire come proseguiranno le vicende di Marie Moureau e di tutti i suoi compagni di università: ma qual è il giorno della settimana durante il quale appostarci ad attendere l'arrivo di un nuovo episodio?

Salvo cambiamenti imprevisti, il giorno scelto da Prime Video dovrebbe essere il venerdì: dopo aver pubblicato i primi tre episodi lo scorso venerdì 29 settembre, infatti, le prossime uscite sono previste (al ritmo, stavolta, di non più di un episodio a settimana) per il 6 ottobre e, a seguire, per i giorni del 13, 20 e 27 ottobre, per poi concludere questa prima stagione il prossimo 3 novembre.

Riuscirete a pazientare o comincerete ad avvertire i sintomi della crisi d'astinenza? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dei primi episodi di Gen V.