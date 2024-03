Gen V, quando inizieranno le riprese della seconda stagione? Ecco la data!

Nell'attesa dell'esordio della quarta stagione di The Boys su Prime Video il prossimo giugno, l'universo dei supereroi più scorretti del mondo non accenna a voler interrompere la propria espansione: la prima stagione di Gen V è stata il successo che la produzione si auspicava, per cui c'è già da pensare al futuro.

La serie che si è ispirata ad Avatar: La Leggenda di Aang per un suo personaggio è pronta a far ritorno su questi schermi... O, per meglio dire, quasi pronta! I nuovi episodi dello show sono ancora in fase embrionale, ma da pochi minuti possiamo almeno dire di conoscere la data in cui inizieranno ufficialmente i lavori.

Stando a quanto leggiamo, le riprese della seconda stagione di Gen V dovrebbero prendere il via nel giro di 2-3 settimane: questo significa che in primavera la nuova generazione di Supes tornerà sul set per dar vita al seguito di uno degli show più seguiti della scorsa stagione, permettendoci di sperare concretamente di poter vedere i risultati di questi nuovi sforzi durante il 2025.

E voi, avete già recuperato Gen V? Pensate che la serie sul college popolato da supereroi in erba sia stata effettivamente all'altezza dello show principale su Patriota e soci? Fatecelo sapere nei commenti! A tal proposito, uno dei protagonisti della serie ha detto la sua sulla possibilità che un membro di Gen V finisca per unirsi ai Sette.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti oggi su