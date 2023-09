Gen V, quando uscirà il nuovo trailer dello spin-off di The Boys?

E' prevista per fine settembre l'uscita su Amazon Prime Video di Gen V, spin off di The Boys che ha come vero obiettivo "parodiare" i classici supereroi da liceo che la Marvel ci ha insegnato a conoscere. Su Twitter è stato pubblicato un mini teaser che annuncia la data d'uscita del trailer.

Dopo l'enorme successo di The Boys sembrava scontato che venisse realizzato una serie spin off capace di esplorare ulteriormente questo universo fatto di supereroi senza scrupoli e senza regole e di antieroi pronti a combatterli. Mentre già nel primo trailer di Gen V erano state mostrate matricole e fiumi di sangue totalmente aderenti allo stile di The Boys, ora è stata annunciata la data d'uscita di un nuovo trailer in maniera molto singolare.

Il video mostra una delle protagoniste, Marie, intenta a cercare qualcosa su un computer. La reazione entusiasta della ragazza viene spiegata dalla data che compare sullo schermo che conferma la data d'uscita di un nuovo trailer: 6 settembre. Ciò avviene a pochissime settimane dell'uscita della serie che è stata annunciata per fine settembre. Gen V si basa su un celebre fumetto della collana di The Boys nel quale Hughie si infiltra alla Godolkin University.

Nel frattempo, vi sveliamo cosa aspettarsi da Gen V, spin off di The Boys. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!