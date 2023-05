Gen V: rivelato il personaggio interpretato da Clancy Brown nello spin-off di The Boys

Diverso tempo fa era stato annunciato l'ingresso di Clancy Brown nel cast di Gen V, il primo spin-off in live-action di The Boys che dovrebbe debuttare su Prime Video nel corso di quest'anno. Fino ad oggi non si conosceva alcun dettaglio circa il personaggio interpretato da Brown ma a quanto pare il mistero è stato recentemente svelato.

La casa di produzione ha confermato che Brown interpreterà Richard "Brink" Brinkerhoff attraverso un sito web appena lanciato, godolkinuniversity.com. Si tratta di una piattaforma finto-promozionale per l'ambientazione principale di Gen V, l'università fittizia di supereroi Godolkin, che elenca tre libri di Brinkerhoff come parte del suo programma di studi, con Brown (nei panni di Brinkerhoff) che appare sulla copertina di uno di questi libri, "L'eroe che c'è in tutti noi".

Per il momento non si sa molto altro su Brinkerhoff, che sembra essere una creazione originale che non compare nei fumetti di Gen V. Detto questo, Brinkerhoff avrà presumibilmente qualche legame con l'Università Godolkin, dato che i suoi libri sono utilizzati come materiale di riferimento dall'istituzione.

Il sito web della Godolkin University ha anche permesso ai fan di dare una prima occhiata a Golden Boy, uno dei personaggi chiave di Gen V. Interpretato da Patrick Schwarzenegger, Golden Boy è uno studente della Godolkin University (nota anche come "God U") in grado di controllare il fuoco. È anche uno degli allievi più importanti dell'istituto, come testimonia un tweet dell'account di Vought International che celebra il "numero record di iscrizioni per studiare con Golden Boy".

Come nel caso di Brinkerhoff, gli altri dettagli sulla storia di Golden Boy e sul suo ruolo nella trama di Gen V sono al momento segreti, anche se il taglio satirico del franchise di The Boys suggerisce che questo Supe in formazione probabilmente non sarà proprio quel cavaliere splendente che God U promuove come tale.

Gen V dovrebbe esordire su Prime Video il prossimo autunno ed entro l'anno dovrebbe fare lo stesso anche la Stagione 4 di The Boys.