Gen V, sangue a volontà nel nuovo trailer dello spin-off di The Boys sui giovani Supe!

Amazon Prime Video nel corso del CCXP attualmente in corso in Brasile, ha lanciato il primo teaser trailer per Gen V, la nuova serie spin-off di The Boys che conferma il ritorno di alcuni volti familiari dello show principale.

Ambientato nell’unico college americano frequentato da giovani supereroi (gestito ovviamente da Vought International), Gen V è una serie irriverente, che non può essere vista dai minori e che esplora le vite dei competitivi giovani Supes in preda ai continui sbalzi ormonali. Una sorta di Hunger Games in cui gli eroi superano spesso i confini fisici, sessuali e morali, sfidandosi per ottenere un posto alla ribalta nelle migliori città.

Il trailer ricco di sangue, lacrime e violenza di varia natura, mostra il ritorno di alcuni personaggi dello show principale come Jessie T. Usher nei panni di A Train, la frenetica Colby Minifie interpretata da Ashley Barrett e l'Adam Bourke di P.J. Byrne. Tra l'altro, ci saranno anche Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter.

Inutile dire che questa irriverente parodia degli X-Men ha già conquistato il pubblico. Per ora Gen V non ha ancora una data di uscita precisa ma sappiamo certamente che arriverà nel 2023. Per vedere all'opera questa nuova generazione di Supe insomma, non ci resta che attendere.