Gen V, la serie spin-off di The Boys ironizza su data d'uscita: 'Tra gennaio e dicembre'

The Boys è stato una vera e propria manna dal cielo per Prime Video, tant'è che, dopo il suo successo, la piattaforma non solo ha potuto produrre e distribuire uno spin-off animato, The Boys: Diabolical, ma ha subito messo in cantiere uno spin-off ambientato nello stesso universo e con protagonisti più giovani. Ma quando arriverà Gen V?

Nel corso delle ultime ore, molti fan della serie con Karl Urban stavano cominciando a chiedersi quando sarebbe stata annunciata la data d'uscita di Gen V, dato che ormai siamo entrati nel 2023, anno in cui era stata prevista la distribuzione su Prime Video. Con moltissima ironia, l'account ufficiale Twitter dello show ha fatto intendere che la serie arriverà sicuramente nel corso di questo 2023, ma che probabilmente la data precisa è ancora oggetto di dibattito, sia per tempistiche di produzione immaginiamo che per scelta strategica del periodo giusto.

"Il debutto avverrà tra oggi e il 31 dicembre!!", si legge nel messaggio dell'account ufficiale di Gen V. Quindi, non rimane che pazientare ancora un po' e attendere una data ufficiale. Nel frattempo, sono in corso le riprese di The Boys 4, anche questa in programmazione tra la fine dell'anno e il 2024.

Recentemente, il produttore Amazon Vernon Sanders aveva anticipato qualche dettaglio su Gen V, affermando: "Il giovane cast [è] fantastico. Avremo collegamenti all'universo di The Boys e al suo cast disseminati con cura nel corso della stagione. Quindi ci saranno molte easter egg che credo piaceranno ai fan. Sarà una grande combinazione di commenti social, sangue, molto sangue e un mistero davvero interessante. E credo che le persone saranno sorprese dalle implicazioni che Gen V avrà su The Boys, man mano che si addentreranno nello show e che lo show si evolverà. Le due serie hanno dei collegamenti davvero interessanti. Probabilmente sto dicendo più di quanto dovrei, ma sono davvero entusiasta. Siamo entusiasti dei risultati".

Ambientato nell’unico college americano frequentato da giovani supereroi (gestito ovviamente da Vought International), Gen V è una serie irriverente, che non può essere vista dai minori e che esplora le vite dei competitivi giovani Supes in preda ai continui sbalzi ormonali. Una sorta di Hunger Games in cui gli eroi superano spesso i confini fisici, sessuali e morali, sfidandosi per ottenere un posto alla ribalta nelle migliori città.