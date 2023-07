Gen V, Seth Rogen: 'Ecco perché lo spin-off di The Boys sarà ancora più scioccante'

Mentre ancora abbiamo potuto vedere solo un breve teaser di Gen V, nel corso di una recente intervista Seth Rogen - co-autore e produttore esecutivo della serie spin-off di The Boys - ha anticipato alcuni motivi per cui il nuovo show sarà se possibile ancora più sconvolgente e scioccante rispetto alla serie principale. Ecco cos'ha rivelato.

The Boys è notoriamente una serie vietata ai minori, ed è stata un successo immediato per gli abbonati a Prime Video. Lo show è basato sulla serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson e presenta un mondo di Supes fuori controllo, ovvero persone con superpoteri. Nelle prime tre stagioni di The Boys ci sono stati alcuni momenti davvero sconvolgenti, come la scena di Termite e il famigerato episodio Herogasm, ma Rogen promette che Gen V conterrà alcuni momenti ancora più scioccanti.

Seth Rogen ha raccontato a Empire che The Boys: Gen V lascerà i fan scioccati per il modo in cui andrà oltre i limiti già oltrepassati in The Boys. "Gen V contiene cose davvero folli. Il fatto che siano al college, che siano un po' più giovani, lo rende forse più scioccante", ha detto Rogen.

"In generale, se stai facendo qualcosa che sarà vietato ai minori, ti lasciano fare quel cazzo che vuoi, a meno che non ci sia qualche problema legale contro cui pensano che tu possa andare a sbattere", ha aggiunto Rogen. "Con The Boys, forse è necessaria una telefonata di cinque minuti in più, in cui ti dicono: 'Davvero?', e tu: 'Davvero'. Ci sono altre cose per le quali si fanno ore di telefonate e che sono molto meno interessanti di queste".

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per Gen V, che dovrebbe essere presentata nel corso del Comic-Con di San Diego, ma la serie è pronta e arriverà entro l'anno. Invece, The Boys verrà rinviata quasi certamente a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso.

La descrizione ufficiale di Gen V recita: "Ambientato nell'unico college americano esclusivamente per giovani supereroi (gestito dalla Vought International), Gen V esplora le vite di supereroi ormonali e competitivi che mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per il primo posto della scuola".