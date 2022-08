Gen V: finalmente il primo sguardo allo spin-off di The Boys in un video dal set!

Il titolo dello spin-off di The Boys è stato rivelato appena un mese fa, e da allora sono tanti i passi in avanti fatti dalla produzione. Adesso i fan possono finalmente dare un'occhiata al primo video dal set di Gen V!

Nella breve clip, che troverete in fondo all'articolo, un fan rivela che la quarta stagione di The Boys ha iniziato le riprese vicino a dove abita. In verità, come scriverà in un post successivo, si tratta proprio del set di Gen V, spin-off dello show di Eric Kripke che racconterà le vite di giovani Supe "universitari" in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali.

Questi contenuti non rivelano molto sulla serie. Infatti nel primo video vediamo semplicemente una fila di poster di A-Train affissi sul lato di un edificio. Invece, nell'immagine pubblicata di seguito, possiamo dare un'occhiata ai poster deturpati di politici, mentre un avviso affisso davanti al ristorante chiarisce che il posto sarà chiuso per qualche giorno. In cima al cartello su cui è scritto l'avviso, troviamo il nome "Varsity", titolo provvisorio che era stato dato allo show.

Da quel che sappiamo, ci sarà un crossover tra Gen V e The Boys 3. Quest'ultimo, infatti, si collegherà con i suoi contenuti alla prima stagione dello spin-off, andando dunque a comporre un universo interconnesso. Certo, bisogna chiarire che Gen V sarà sicuramente molto diverso dallo show originale, soprattutto per quanto riguarda le tematiche, ma Kripke ha assicurato che ci sarà comunque una buona dose di sangue e violenza.