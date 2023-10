Gen V, la showrunner sul quarto episodio: Cosa c'è dietro i blackout alcolici dei supes?

La conclusione del quarto episodio di Gen V, lo spin off di The Boys, ci ha mostrato i giovani supereroi alle prese con ciò che sarebbe potuto sembrare solo l’effetto di una sbronza adolescenziale con tanto di blackout e perdita di cognizione. La showrunner dello show ha però tenuto a precisare come potrebbe esserci dell’altro su cui investigare.

Dopo aver condiviso tutte le informazioni a proposito del quinto episodio di Gen V, torniamo a parlare della quarta puntata e del suo finale per riportare le parole della showrunner Michele Fazekas che ha tenuto a precisare come dietro la perdita di coscienza dei ragazzi potrebbe esserci qualcosa di più oltre all’eccesso di alcool.

L’episodio si conclude con Marie intenta a calmare Sam e con il buio ad avvolgere il tutto prima che la stessa Marie si risvegli a letto con il braccio di Jordan a cingerla in un abbraccio.

Michele Fazekas ha spiegato quello che potrebbe nascondere quello che a prima vista sarebbe potuto sembrare soltanto un episodio dovuto all’alcool: “In parte si tratta della versione supereroistica di un blackout alcoolico. Ma c’è qualcuno che sta cercando di nascondere la verità e che farà di tutto perché i protagonisti non la scoprano. Penso che il pubblico capirà che non si tratti soltanto di un’ubriacatura e di un’amnesia a questa successiva. Qualcuno sta cercando di impedire loro di scoprire la verità”.

In attesa di capire quale possa essere il nemico capace di causare dei vuoti di memoria nei nostri eroi, vi lasciamo al trailer del quinto episodio di Gen V.