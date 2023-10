Gen V, la showrunner esulta per QUELLA scena: 'Siamo stati davvero fortunati'

Gen V è sicuramente uno dei prodotti attualmente più in voga sulla piattaforma Amazon Prime Video. Lo show con protagonisti un giovane gruppo di adolescenti alle prese con i super poteri è di certo qualcosa che non passerà inosservato, così come anche tutto l'impegno utilizzato per realizzarlo.

A dimostrazione di questo vi è un aneddoto riguardante proprio la quinta puntata dello spettacolo, e che riguarda una sequenza specifica di questo episodio.

Stiamo ovviamente parlando di quello che è forse uno dei momenti più folli dell'intero universo di The Boys, ossia il combattimento di Sam Riordan contro un violento gruppo di marionette.

La showrunner ha infatti ammesso che si è trattato di un vero colpo di fortuna scoprire che il loro capo del trucco, Colin Pelman, fosse anche in grado di realizzare dei pupazzi per queste occasioni.

"Ci è venuta l'idea di girare una scena d'azione allo stesso modo in cui si realizzano momenti del genere solitamente, con la differenza però che qui a combattere ci sarebbero stati dei pupazzi", ha detto Fazekas a The Wrap.

"Siamo stati davvero fortunati, il nostro capo del reparto trucco ha detto 'So costruire pupazzi'. Ho pensato che siamo stati davvero fortunati, sono arrivati anche i burattinai e ci hanno aiutato. Credo sia stata davvero un'impresa gigantesca".

Sicuramente un buon motivo per guardare Gen V, voi che ne pensate?