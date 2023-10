Gen V, la showrunner spera già in una seconda stagione!

Con il successo che nel corso degli anni è riuscito ad ottenere la serie The Boys era più che naturale aspettarsi la realizzazione di un progetto che ne estendesse l'universo, dando ancora più materiale da visionare agli appassionati. Ecco quindi che Gen V è arrivato, ed è scorretto ed affascinante come potete pensare.

Ecco quindi che con il successo che la produzione sta riuscendo ad ottenere tra il pubblico e la critica, la showrunner della serie Michelle Fazekas spera già di poter lavorare ad una seconda stagione, nonostante questa attualmente non sia nei piani.

"Non c'è ancora niente da ufficiale. Abbiamo riunito tutti gli scrittori per discutere di ciò che si potrebbe fare, quindi siamo fiduciosi", ha detto Fazekas insieme al produttore Eric Kripke durante un'intervista con The Wrap.

Gen V è stato rilasciato da poco, con già quattro episodi, tuttavia ha sicuramente già saputo creare attorno a sé una solida muraglia di fan che crediamo sarebbe indubbiamente entusiasta di poter vedere come proseguono le avventure di questo nuovo gruppo di personaggi.

Voi che ne pensate?