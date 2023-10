Gen V, spiegazione del finale dell'episodio 6: che succede al The Boys Universe?

Sicuramente quello di The Boys è attualmente uno degli spettacoli più seguiti sulla piattaforma di Amazon Prime Video, tuttavia mentre ancora non riusciamo a vedere l'arrivo della quarta stagione dello show, ci pensa lo spin-off Gen V a tenerci compagnia nel corso di queste settimane ed a giudicare dai numeri pare proprio ci stia riuscendo bene.

Ormai siamo infatti giunti alla sesta puntata di Gen V e le cose non sembrano cambiare, anzi, il pubblico pare proprio essersi innamorati del nuovo gruppo di super eroi formato da giovani teenagers, che devono vedersela con tutte le difficoltà che si possono trovare vivendo nello stesso universo di personaggi come Patriota.

L'ultima puntata dello show ha però un finale che potrebbe aver gettato nel caos vero e proprio questa realtà. Adesso infatti sappiamo finalmente a cosa si sta lavorando all'interno del laboratorio della Godolkin University.

In "Jumanji" uno dei soggetti si ammala gravemente, ed il dottor Cardosa afferma che il virus sta funzionando, portando poi alla morte dello studente usato come cavia. L'episodio si conclude poi con il preside che chiede: "Ora possiamo renderlo contagioso?".

Ciò è una vera svolta in quanto, se il piano riuscisse, avrebbero trovato un modo per spazzare via i super definitivamente. Voi che ne pensate? Ecco intanto la nostra recensione di The Boys 3. Oltretutto, sapevate tutti i cameo in Gen V?