Gen V, spiegazione del finale dell'episodio 7: il clamoroso collegamento con The Boys!

Gen V sta cominciando ad affondare le mani in maniera sempre più insistente nella lore di The Boys: lo spin-off targato Prime Video ha cominciato nelle ultime settimane a svelarci collegamenti via via più espliciti con la serie madre, per finire con questo settimo episodio che ci ha riportato alla mente un episodio davvero traumatico.

Ma andiamo con ordine: tramite i suoi poteri, Cate riesce finalmente a scoprire il piano di Indira Shetty ed Edison Cardosa, con questi ultimi che progettano di spargere nell'aria un virus capace di uccidere i super. A colpirci è però il movente, che poggia le sue basi sull'indimenticabile episodio di The Boys in cui Patriota, incapace di salvare un aereo in caduta libera, rifiuta anche solo di portare in salvo due passeggeri temendo che questi possano raccontare tutto.

Caso vuole che su quel maledetto aereo ci fossero marito e figlia di Indira Shetty, che da quel giorno ha giurato vendetta ai super di tutto il mondo: la nostra viene comunque neutralizzata da Cate... Ma le sorprese non sono finite qui! A entrare in scena è infatti Victoria Neuman, che dopo essersi fatta consegnare il virus da Edison Cardosa fa esplodere con nonchalance la testa di quest'ultimo. Curiosi di scoprire come andrà a finire? Il trailer dell'ottavo episodio di Gen V ci ha già dato appuntamento alla prossima settimana!