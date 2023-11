Gen V, spiegazione del finale della prima stagione dello spin-off di The Boys

In attesa della possibile stagione di Gen V, ripercorriamo l'ultimo episodio dello spin-off di The Boys, caratterizzato da un combattimento epico e da un mistero che costituirà materiale fertile per il futuro del franchise.

Nel finale di stagione, Sam Riordan (interpretata da Asa Germann) tenta di salvare Cate e i restanti prigionieri, la quale, una volta liberata, si apre in un discorso entusiasmante sulla superiorità dei Supes che dà vita a una follia omicida all'interno del campus di Godolkin. Dopodiché Ashley Barret (Colby Minfie) chiama Marie per chiederle di uccidere Cate – in cambio, la aiuterà a ritrovare la sorella e a unirsi ai Sette –, ma quest'ultima ordina a Maverick (Nicholas Hamilton) di combattere la rivale.

Poco prima Emma Meyer (Lizze Broadway) parla con Sam, ma la discussione, a dispetto degli intenti originali, involve in un litigio e infine in una separazione della coppia. Emma rimpicciolisce – una dinamica mai avvenuta prima –, mentre Sam viene sconfitto da Andre. Un altro personaggio che viene sopraffatto in combattimento è Maverick, nonostante l'invisibilità per nascondersi da Marie. Quando Marie e Jordan stanno per uscire incolumi dalla disputa, Cate allunga un braccio per afferrare Jordan... ma Marie le fa saltare metà del braccio.

Ma il finale di stagione viene ricordato soprattutto per l'arrivo di Patriota (Antony Starr, Homelander in lingua originale), il quale valuta la situazione e mette Marie fuori combattimento. Infine, il notiziario Vought News Network afferma che Marie, Emma, Andre e Jordan erano i responsabili di una brutale serie di omicidi. I quattro si risvegliano in una stanza bianca senza porte e finestre, probabilmente situata nella Vought Tower.

Tuttavia, molte altre forze in gioco potranno contribuire attivamente agli eventi: basti pensare al dottor Edison Cardosa (che consegna il virus Superneutralizzante a Victoria Neuman) e soprattutto Billy Butcher (Karl Urban), il quale, in una scena durante i titoli di coda, rivela di aver ascoltato la conversazione registrata da Grace. A proposito, Victoria Neuman è un villain in Gen V?