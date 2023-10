Gen V, spiegazione dell'incredibile plot twist su Patriota di The Boys

Lo spin-off in live-action di The Boys, Gen V, ha dimostrato di possedere un'identità ben definita e riconoscibile ma serve agli autori anche per creare delle connessioni con lo show principale che saranno fondamentali nel futuro di entrambi. Ad esempio, nel corso dell'episodio 7 viene fatta una sconvolgente rivelazione sul personaggio di Patriota.

Nel finale dell'episodio 7 di Gen V, due personaggi di spicco scoprono la verità sul coinvolgimento di Patriota nell'incidente del volo trans-oceanico 037. Per chi non lo ricordasse, l'inquietante incidente aereo è stato un momento chiave della stagione 1 di The Boys, nello specifico è avvenuto nel quarto episodio della prima stagione.

Dopo aver ucciso un gruppo di terroristi dirottatori, Patriota distrugge accidentalmente la console di controllo dell'aereo. Non avendo modo di salvare tutti i passeggeri a bordo, Patriota costringe Queen Maeve ad abbandonare l'aereo e a lasciarlo precipitare con tutti a bordo.

L'informazione viene scoperta dal cast di Gen V quando Marie e Jordan vanno a curiosare nell'ufficio di Dean Shetty. Marie si imbatte in una cartella blu piena di informazioni sull'incidente del volo 037. Non le ci vuole molto per capire che ci sono due nomi importanti nell'elenco dei passeggeri: Paul e Lilly Shetty; la famiglia di Dean è stata tra le vittime.

L'ultimo pezzo del puzzle va al suo posto poco prima che il gruppo veda Dean Shetty tagliarsi la gola (grazie a Cate): È stato Patriota a far precipitare l'aereo, non i terroristi come sosteneva Vought.

Purtroppo Dean Shetty non sarà testimone di un'eventuale punizione di Patriota, visto che è morta. Ma l'informazione sul volo transoceanico 037 giunta a Marie e Jordan è enorme. Questa informazione si è rivelata un'enorme merce di scambio contro Patriota nelle precedenti stagioni di The Boys, quindi, anche se non lo sanno ancora, potrebbero essersi implicati da soli semplicemente conoscendo la verità.

Infatti, la loro conoscenza della situazione potrebbe condurre il cast di Gen V dritto verso The Boys stesso. Dopo tutto, sembra proprio che Patriota se la caverà senza problemi per aver ucciso un uomo davanti a tutti nel finale della terza stagione di The Boys. Se le informazioni sul volo transoceanico distrutto dovessero finalmente venire alla luce, potrebbe essere un duro colpo per la sua credibilità.

In ogni caso, scoprire l'orribile verità sul cattivo di Antony Starr è un passo importante per collegare il cast di Gen V alla serie originale con Karl Urban.