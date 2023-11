Gen V, spiegazione della scena post-credit: cosa succede nel finale

Aldilà dell’incredibile plot twist di Patriota in Gen V, c’è un’altra sorpresa nascosta all’interno della serie. Difatti, una volta terminato l’ultimo episodio della prima stagione, vi invitiamo a non spegnere immediatamente.

Perché? Perché poco dopo, senza neanche dover aspettare tanto, ci sarà una scena post credit. Questa singola scena si apre nel laboratorio “Il bosco” dell'Università Goldolkin, mentre una figura con una torcia in mano attraversa i corridoi bui. conseguentemente alla liberazione di tutti i pazienti dalle loro celle da parte di Cate e Sam, non ci dovrebbe essere nessuno. Ma qualcuno si avvicina alla telecamera, ed ecco che possiamo notare il riconoscibile cappotto di Billy Butcher. Il personaggio interpretato da Karl Urban controlla ciò che è successo all’interno del bosco, ed esordisce con una frase assolutamente consona al suo stile: “Che branco di fig***te”. È interessante la possibile relazione tra Billy e gli eventi accaduti nel bosco, con il virus creato dalla rettrice in grado di uccidere le persone dotate di superpoteri.

Sembra quindi che, considerata anche la presenza di Patriota, invece di anticipare una possibile seconda stagione di Gen V, questo sia un teaser della futura quarta stagione di The Boys, la prossima in uscita, con i due archi narrativi che potrebbero presto unirsi. In ogni caso, per tutti i fan dello spin-off, non c’è bisogno di disperarsi, perché considerato il grande successo della serie è molto probabile che una seconda stagione verrà realizzata. E qui potete trovare tutto quello che sappiamo attualmente su Gen V 2.