Gen V, lo spin off di The Boys è stato rinnovato per una seconda stagione!

Il successo raggiunto ha portato a grandi risultati tra cui il piú importante. Gen V, spin off di The Boys è stata rinnovata per una sorprendente seconda stagione che, sicuramente, continuerà tutto ciò che è stato presentato nella prima stagione.

Dopo il successo della serie titolare e gli ottimi risultati raccolti dallo spin off , Gen V è stato rinnovato da Amazon Prime Video. Mentre vengono resi sempre più palesi i collegamenti con The Boys che, al momento, continua ad essere una delle serie tv del servizio streaming più di successo e più amate dal pubblico generalista e, proprio per questo motivo, il rinnovo era sembravato più che scontato .

La notizia è arrivata ufficialmente prima del finale di stagione della stagione 1 che, sicuramente, riserverà al pubblico incredibili sorprese. " Espandere l'universo di 'The Boys' con una serie audace come 'Gen V' è stato un viaggio incredibile per noi e per i nostri meravigliosi partner di Sony ", ha affermato Vernon Sanders, responsabile della divisione TV degli Amazon Studios. Ad essere particolarmente felici, infatti, sembrano essere coloro che alla serie ci hanno lavorato e che ci hanno trovato, proprio come The Boys una piccola miniera d'oro .

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione di Gen V.