Gen V, la stagione 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

Questa mattina è approdato in streaming su Prime Video il finale di stagione di Gen V, il primo spin-off in live-action di The Boys che si ricollega direttamente alla serie principale offrendo uno sguardo laterale su quello stesso mondo e allo stesso tempo fornendo indizi su ciò che potremmo vedere nella quarta stagione. Ma che accadrà in futuro?

Intanto, ricordiamo che Prime Video ha rinnovato Gen V per una seconda stagione tre episodi prima della conclusione della prima, confermando l'interesse del pubblico verso questi nuovi personaggi e la loro storia ambientata nell'universo già familiare di The Boys.

Ancora nelle prime fasi di pre-produzione, le riprese della seconda stagione di Gen V probabilmente non potranno iniziare finché non saranno risolti gli scioperi in corso nell'industria. Al momento in cui scriviamo, la SAG-AFTRA è ancora in trattativa con l'AMPTP nonostante sia in sciopero da oltre cento giorni.

Con l'incertezza della data di inizio riprese, è difficile fare delle ipotesi sull'eventuale data d'uscita della Stagione 2 di Gen V, che a questo punto non arriverà prima del 2025. A proposito, HBO ha confermato che le riprese di The Last of Us 2 inizieranno nei primi mesi del 2024, quindi la sensazione generale a Hollywood è che gli scioperi degli attori termineranno entro la fine di quest'anno.

L'elenco completo del cast di Gen V Stagione 2 non è ancora stato reso noto, ma è sicuro che vedremo più di qualche volto tornare. Sicuramente tornerà Jaz Sinclair, che ha guidato il cast della prima stagione nel ruolo della studentessa del primo anno Marie Moreau. Probabilmente torneranno anche molti dei compagni di classe di Marie, tra cui Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh e Asa Germann.

La seconda stagione di Gen V dovrebbe vedere il ritorno della showrunner della prima stagione e del co-creatore e produttore esecutivo. La produttrice di Law & Order: Special Victims Unit e Agent Carter Michele Fazekas tornerà probabilmente come showrunner. Quasi certamente sarà affiancata da Eric Kripke come produttore esecutivo.