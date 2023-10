Gen V ci ha svelato il super che potrebbe uccidere Patriota? Ecco di chi si tratta

Già nel corso della promozione prima del debutto in streaming di Gen V, era stato anticipato che il nuovo spin-off in live-action di The Boys, oltre a fornire una variazione sul tema dei supereroi scorretti di questo universo, avrebbe potuto fare da sponda alla serie principale introducendo quel personaggio in grado di sconfiggere Patriota.

Il mondo di The Boys ha affascinato il pubblico con la sua visione oscura e contorta dei supereroi. Ora che Gen V è stata rinnovata per la seconda stagione da Amazon Prime Video possiamo iniziare a trarre alcune conclusioni importanti. Mentre Patriota, uno dei personaggi centrali della serie madre, si è affermato da tempo come il supereroe più potente e il villain principale della storia, Gen V ha introdotto un nuovo supereroe che avrebbe tutto il potenziale per abbatterlo.

Mentre alcuni credevano sarebbe stato Black Noir, un misterioso supe che si dice sia ancora più potente di Patriota e in grado di battere l'iconico antagonista, altri erano convinti lo avrebbe fatto Sam Riordan, interpretato da Asa Germann, ad essere all'altezza del compito. E adesso, Gen V potrebbe aver introdotto un Supe in grado di uccidere Patriota in maniera defintiva.

Marie Moreau, che ha fatto un cameo in The Boys ed è la protagonista di Gen V, potrebbe avere il potenziale per uccidere il personaggio di Starr, ma c'è un altro personaggio di Gen V che potrebbe sicuramente farlo fuori. Cate Dunlap, una popolare studentessa della Godolkin University, nonché ex fidanzata di Golden Boy, potrebbe essere quel personaggio in grado di uccidere Patriota nella serie principale.

Il personaggio possiede un potere di controllo mentale che le permette di costringere le persone a obbedire alle sue istruzioni quando vengono toccate. Può anche cancellare la memoria delle persone. Tutte queste capacità, insieme alla sua esperienza, la rendono una Supe estremamente potente, in grado di uccidere Patriota. L'episodio 6 di Gen V ha mostrato quanto potente sia il personaggio, forse più di quanto avevamo pensato inizialmente. Quindi, potrebbe essere quella giusta!

Non rimane che aspettare gli ultimi episodi dello spin-off per capire se il personaggio compirà il salto nella serie principale per poter compiere questa difficilissima missione. Ricordiamo che attualmente Prime Video non ha ancora rivelato la data d'uscita di The Boys 4, ma dovrebbe debuttare all'inizio del 2024.