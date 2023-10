Gen V era già in The Boys 3: i fan vanno fuori di testa per questo easter-egg nascosto

Gen V piace proprio a tutti, e altrettanto sorprendenti sono i legami con The Boys: nella terza stagione della serie principale, infatti, un easter-egg nascosto prefigurava con largo anticipo l'uscita dello spin-off!

A svelarlo è l'account Twitter/X di Jayden, che scrive: "Ho riguardato la terza stagione di The Boys, e questa è stata una piacevole sorpresa". Seguono le immagini della scena in cui il personaggio di Hughie Campbell, nel guardare un documento con una serie di volte, si imbatte accidentalmente in quello di Marie M., ossia la protagonista di Gen V interpretata da Jaz Sinclair.

A ricondividere il post – sulla scia di un grande entusiasmo – è anche il profilo del noto insider MyTimeToShineHello (anche conosciuto come MTTSH), il quale aggiunge: "Non ci posso credere, ca**o".

Creato da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke, Gen V è uno spin-off basato sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, e racconta la storia di giovani supereroi che, durante i loro studi presso la Godolkin University School of Crimefighting, vengono coinvolti in una serie di sfide. Nel cast, oltre alla già menzionata Haz Sinclair, figurano anche Chance Perdomo (Andre Anderson), Lizze Broadway (Emma SHaw/Little Cricket) e Maddie Phillips (Cate Dunlap).

La prima stagione, composta da otto episodi, è disponibile dal 29 settembre 2023 su Prime Video. Ma il progetto non sembra terminare qui: per la gioia degli appassionati, lo sceneggiatore spera già in una seconda stagione di Gen V! Non vediamo l'ora di scoprire cosa potranno riservarci altre puntate!

E voi? Vi eravate accorti dell'easter-egg nascosto? Fatecelo sapere nei commenti!