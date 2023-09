Gen V, da The Boys torna anche il Soldatino di Jensen Ackles!

L'arrivo di Gen V, spin-off di The Boys, è sempre più vicino e insieme a lui stanno arrivando tutte le indiscrezioni riguardo a ciò che potrebbe succedere nella serie e i personaggi che il pubblico potrebbe veder tornare. Tra i tanti dovrebbe comparire in un cameo un "eroe" amatissimo.

Mentre è stato reso disponibile il sito dell'università dei Super, il pubblico sta finalmente capendo qualcosa in più di questa nuova serie in arrivo appartenente all'universo di The Boys. Lo spin-off, racconterà la storia di una accademia nel quale vengono "cresciuti" ed individuati quelli che saranno i futuri eroi e salvatori. Come è più che prevedibile gli episodi di prospetteranno violenti e imprevedibili proprio come quelli della serie "madre".

Secondo quanto trapelato tra i tanti personaggi che compariranno all'interno della serie ci sarà anche Soldatino, interpretato da Jensen Ackles. Diventato in brevissimo tempo uno degli "eroi" preferiti dei fan, ha esordito nella terza stagione di The Boys nei panni di un personaggio che si presenta sfacciatamente come la parodia di Captain America. Nella prima immagine promozionale trapelata lo vediamo nella sua armatura affiancato da Hughie.

Nel frattempo, vi sveliamo di cosa parlerà Gen V, nuovo spin-off di The Boys. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!