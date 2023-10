Gen V, il trailer dell'episodio 6 svela un nuovo cameo da The Boys

Se l’episodio 5 di Gen V ha svelato un possibile rivale per Patriota, il trailer dell’episodio 6 ha rivelato un importantissimo cameo di un personaggio di The Boys.

Lo spin-off dedicato a un gruppo di Supes che frequentano la Godolkin University ospiterà il personaggio di Soldatino nell’episodio 6. La precedente apparizione di Soldatino risale alla fine della terza stagione di The Boys, sistemato in una nuova camera di riposo, questa volta sotto la custodia del governo degli Stati Uniti. Sebbene ciò significhi che Soldatino sarebbe potuto tornare in qualsiasi momento, non era chiaro quando avrebbe fatto la sua prossima apparizione. Tuttavia, apparendo nell'ultimo trailer di Gen V, è fortemente implicito che in qualche modo non sia più in isolamento, dal momento che la quarta stagione di The Boys si svolgerà in concomitanza con il suo spinoff. Allo stesso modo, non è escluso che la presenza di Soldatino possa configurarsi all’interno di un flashback di qualcuno.

La serie sta riscuotendo un grande successo, tanto da essere apprezzata addirittura da Hideo Kojima, e il produttore di Gen V ha parlato anche di altri eventuali spin-off futuri appartenenti all’universo di The Boys. Non resta quindi che attendere l’uscità dell’episodio 6 per chiarire eventuali dubbi legali alla presenta di Soldatino in Gen V.