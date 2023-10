Gen V, il trailer dell'episodio 7 anticipa un nuovo cameo da The Boys: di chi si tratta?

Dopo che l’anteprima dell’episodio 6 di Gen V aveva svelato un cameo da The Boys, ecco che il trailer anteprima dell’episodio 7 ne annuncia un altro.

La situazione si fa tesa all’interno della Godolkin University, e alla fine dell’episodio 6 è presente un’anteprima dell’episodio 7 che annuncia la comparsa di Victoria Neuman. Dopo alcune chiare inquadrature verso personaggi che fanno campagna per la sua corsa alle presidenziali, Neuman fa una breve apparizione, dicendo a Marie: "Hai due strade, devi scegliere, non puoi averle entrambe".

Il sesto episodio della serie ha una durata di 37 minuti inclusa l’anteprima, mentre non è stata ancora svelata la lunghezza del prossimo episodio. Lo spin-off di The Boys sta avendo un grande e meritato successo, raccogliendo ottime recensioni da parte della critica e un buon numero di ascolti da parte del pubblico. La serie ha anche un fan d’eccezione, difatti Hideo Kojima ha a più riprese espresso il suo amore verso lo show, tanto da pubblicare parecchi post sul social X a proposito, per poi essere citato anche dall’account ufficiale di Gen V.

In seguito al successo della serie, non è escluso che Amazon Prime Video decida di puntare ulteriormente sull’universo di The Boys, magari realizzando un altro spin-off dedicato a qualche personaggio secondario. Già c’è un indizio che porta verso questa strategia, infatti Gen V è stata rinnovata per una seconda stagione. E voi la state guardando? Vi sta piacendo? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.