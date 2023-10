Gen V: il trailer dell'episodio 8 promette un finale indimenticabile

Volge al termine la prima stagione di Gen V, la serie tv creata da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Da venerdì 3 novembre sarà disponibile l'ottavo ed ultimo episodio e per l'occasione è stato distribuito online l'avvincente trailer conclusivo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla prima stagione, disponibile su Amazon Prime Video. Sul nostro sito potete scoprire cosa ci aspettavamo da Gen V, spin-off dell'acclamata serie The Boys.



Sebbene il virus Supe sia ora nelle mani di Victoria (Claudia Doumit), almeno uno dei superumani liberati da Cate (Maddie Phillips) nei boschi risulta essere infetto. Poiché Cardosa (Marco Pigossi) aveva precedentemente affermato che il virus si diffonde attraverso il contatto con i fluidi corporei, è possibile che questo soggetto del test possa diffonderlo ad altri durante il combattimento. Ciò potrebbe rendere gli esperimenti Woods della Gen V un moderato successo, a seconda della diffusione del virus. La presenza di Ashley nel campus indica che qualunque cosa accada sarà molto importante per l'intero franchise.



Un collegamento con la stagione 4 di The Boys e la creazione della trama successiva alla conclusione di questa prima stagione. Nel cast dello show Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips e Derek Luh.



Nel frattempo, scoprite quanto dura l'episodio 7 di Gen V in arrivo oggi su Prime.