Gen V: Victoria Neuman è un villain? Tutto sul personaggio di The Boys

Dopo sette adrenaliniche puntate, Gen V si avvicina alla propria conclusione. La serie spin-off capace di espandere il mondo di "The Boys" sta conquistando il pubblico grazie ad una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena.

Il trailer dell'episodio 8 di The Boys promette scintille, ma prima di catapultarci verso il finale di stagione è opportuno soffermarci su quello che si è rivelato essere un personaggio cruciale della scorsa puntata: Victoria Neuman.

Come avrete sicuramente notato, il personaggio interpretato da Claudia Doumit è una vecchia conoscenza di The Boys tornata nello spin-off non per un semplice cameo, ma per qualcosa di nettamente più pericoloso. La donna si mostra come un'importante politica attiva in prima linea contro i super, subendo per tale motivo pesanti contestazioni nel corso dell'ultimo episodio.

Tuttavia, la situazione è più complicata di quanto possa apparire: la stessa Neuman, infatti, è un super dotato degli identici poteri di controllo del sangue posseduti da Marie Moreau, la studentessa della Godolkin University protagonista di Gen V. Ecco, dunque, che il tutto assume i toni di una vera e propria contraddizione.

D'altronde, gli ultimi minuti della puntata ci hanno mostrato lo spietato omicidio del dottor Cardosa ad opera proprio di Victoria Neuman, la quale, tramite i propri poteri, ha eliminato il creatore del virus letale capace di contagiare ed annientare i super, assicurandosi così che nessuno fosse in grado di ricrearlo e replicarlo.

Ecco, pertanto, che la Neuman sembra sulla via di diventare un vero e proprio villain. C'è chi la paragona, forse prematuramente, al perfido Patriota; è certo, tuttavia, che il doppio gioco della rappresentante politica resta un mistero ancora da decifrare. The Boys 4 si collegherà a Gen V, perciò aspettiamoci risposte in merito alla natura e alle intenzioni di questo camaleontico personaggio.