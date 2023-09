Gen V, il video di orientamento della Godolkin vi convincerà a iscrivervi all'università!

Gen V si prepara a essere uno dei prodotti più importanti delle prossime uscite della piattaforma di streaming di Jeff Bezos Amazon Prime Video con la promozione della nuova serie spin off che si rivolge ai fan cercando di farli sentire parte dell’universo narrato. Un nuovo video di orientamento alla Godolkin University si muove in tal senso.

Dopo aver riportato la timeline ufficiale di The Boys e Gen V, torniamo a parlare dell’ottimo lavoro di promozione del nuovo show che punta a coinvolgere il pubblico attraverso una clip che dovrebbe servire come guida prodotta dalla Godolkin University per gli aspiranti studenti dell’ateneo immaginario.

Nel video studenti, professori e la direttrice promuovono l’università mettendo in risalto le strutture, la storia e i corsi che si possono seguire, ricordando a tutti che il nuovo anno scolastico comincia il 29 settembre, giorno in cui la serie tv debutterà in streaming con i primi tre episodi che usciranno in contemporanea e i successivi che verranno pubblicati ogni successivo venerdì.

La Godolkin University nasce nei fumetti della Dynamite come parodia della scuola vista nella saga degli X-Men e guidata da Xavier, mentre la serie è descritta come un Hunger Games ambientato in un college.

In attesa di poter vedere la serie spin off di The Boys e gli studenti pronti a tutto per raggiungere i propri obiettivi, vi lasciamo al bellissimo trailer di Gen V che vede protagonisti anche alcuni personaggi della serie madre.