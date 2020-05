Gene Gnocchi e la gaffe da Caterina Balivo: 'Ho messo gli uccellini finti per te'

Dopo il simpatico scoop di Flavio Insinna la televisione italiana ci regala un altro scivolone poco elegante: il "colpevole" è Gene Gnocchi, invitato nella trasmissione Vieni da Me.

Proprio in apertura del collegamento il comico si è presentato con una parrucca bionda, circondato dal verde e dal suono degli uccelli. Caterina Balivo ha subito notato la stranezza della situazione, ed è allora che Gene Gnocchi le ha rivelato: "Ho messo gli uccellini finti per te, per farti sentire a tuo agio".

Dopo un primo momento di imbarazzo si è affrettato a spiegare che in realtà ha voluto ricreare un ambiente gradito alla conduttrice, della quale conosce bene la passione per la natura. I telespettatori avranno senz'altro pensato ad un doppio senso poco opportuno ma, sebbene Gene Gnocchi sia un personaggio davvero incontenibile alle volte, probabilmente si è trattato di un errore in buona fede. La puntata è infatti proseguita senza intoppi e l'ospite ha avuto modo di raccontare la sua vita familiare: " Sono al secondo matrimonio e sono felicissimo, ho sposato una donna meravigliosa e ho due figlie fantastiche".

In un'altra puntata di Vieni da me abbiamo avuto occasione di vedere come ha reagito Alba Parietti alle critiche del pubblico e alla sua confessione di essere stata positiva al Coronavirus.