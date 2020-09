Gene Thatcher, ecco perché fu rinominato così dai ricercatori

Il gene ABCC9, scoperto dagli scienziati della Ludwig Maximilians University di Monaco in Germania in collaborazione con i loro colleghi dell'università di Edimburgo, ha a che fare con le ore di sonno necessarie ad ognuno di noi: fu chiamato Gene Thatcher per le pochissime ore di sonno che Margaret Thatcher era solita concedersi.

Margaret Thatcher non ha bisogno di presentazioni: la Iron Lady è stata uno dei personaggi più controversi della storia politica anglosassone, al punto da venir ricordata da molti con molto più di una nota polemica anche dopo la sua recente scomparsa.



Celebre per la sua immagine di donna forte e spietata, non è una sorpresa che Thatcher non avesse bisogno di molte ore di sonno: è ben noto, infatti, che l'ex-primo ministro britannico fosse solita concedersi ogni notte un numero piuttosto esiguo di ore per dormire.



Un'abitudine che, in effetti, combacia con le necessità di chi ha a disposizione in doppia copia una specifica variante del gene ABCC9 avrebbe bisogno di molte ore di sonno in meno rispetto ad un individuo medio. Normalmente, infatti, le ore di sonno consigliate sono circa 8: gli individui con le caratteristiche di cui sopra necessiterebbero però di appena 4 ore di sonno per notte.



Un bel vantaggio rispetto a chi necessita di un sonno più duraturo, non trovate?