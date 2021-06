Generazione 56K: 883 e app d'incontri nel nuovo trailer della serie con i The Jackal

Si avvicina l'esordio dei The Jackal su Netflix: il noto gruppo di comici campani, come ormai saprete, si appresta a sbarcare sulla nota piattaforma streaming con Generazione 56K, lo show che segnerà la nuova collaborazione di Gianluca Fru, Fabio Balsamo e soci con un colosso dell'intrattenimento online dopo la partecipazione a LOL.

Recentemente Netflix ha dunque svelato la data d'uscita di Generazione 56K, con lo show che ora ci viene presentato in maniera più completa e approfondita in un trailer che strizza ovviamente l'occhio ai ragazzi nati e cresciuti nel corso degli anni '90, tra un pomeriggio passato con gli amici d'infanzia, le prime fidanzatine e gli amori cantati dalle immortali canzoni degli 883.

"Italia, fine anni '90: sulla piccola isola di Procida sbarca finalmente Internet, sconvolgendo per sempre le vite amorose dei piccoli Daniel, Matilda, Luca e Sandro. Vent'anni più tardi sarà sempre Internet a farli riconnettere, dimostrando che, anche in un mondo completamente cambiato, certi sentimenti non cambiano mai" si legge nella sinossi rilasciata da Netflix e presente nella descrizione del video postato proprio in queste ore su YouTube.

Quali sono le vostre aspettative? Credete che i The Jackal possano far bene in un prodotto di questo genere? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, non ci resta che aspettare il prossimo luglio.