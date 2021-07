Generazione 56K, guardate la nostra intervista a Fru e Fabio dei The Jackal!

In occasione dell'uscita su Netflix di Generazione 56K, abbiamo intervistato due dei protagonisti della serie, Fabio e Fru dei The Jackal. L'intervista è visibile sul nostro canale YouTube, oltre che all'interno della notizia. Basato su un'idea originale di Francesco Ebbasta, lo show è una riflessione sui rapporti personali ai tempi di internet.

L'idea di una serie come Generazione 56K, spiega Fabio Balsamo nell'intervista, è nata da pensieri e considerazioni "che facevamo da tempo, in ufficio o al bar, sui rapporti umani e su come la tecnologia li abbia un po' appiattiti". Tuttavia, come aggiunge Gianluca Fru, i due attori non hanno collaborato attivamente alla scrittura, se non per qualche brainstorming nella fase iniziale del progetto, da cui Francesco Ebbasta e il suo team di sceneggiatori (Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini) hanno poi preso spunto.

Ma quanto c'è di personale nei loro personaggi di Generazione 56K? Fabio Balsamo ammette di cercare di essere sempre onesto nei confronti del pubblico: i sentimenti, l'emotività, anche se "filtrati" dalla fiction, si rifanno sempre a situazioni totalmente personali. Il personaggio di Luca, che Fru interpreta nella nuova serie Netflix, per sua stessa ammissione ha molti aspetti in comune con persone che conosce e che gli sono molto vicine nella vita di tutti i giorni. "Più che me stesso rivedo loro" ammette, "e ho cercato di catalizzare nel mio personaggio l'empatia che provo nei confronti di queste persone."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Generazione 56K.