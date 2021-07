Generazione 56k con i The Jackal arriva su Netflix: trama e curiosità

Generazione 56K è la nuova serie comedy disponibile da oggi, 1° luglio 2021, in streaming su Netflix. La serie è stata prodotta da Cattleya ed è nata da un'idea di Francesco Ebbasta, regista del famoso gruppo comico The Jackal che ha collaborato alla realizzazione della serie.

Lo spettacolo è suddiviso in otto episodi ed è ambientato nel presente, ma ricorda con nostalgia i celebri anni '90. In questo periodo i film si vedevano in VHS, le musiche più alla moda in Italia erano quelle degli 883 e soprattutto Internet era talmente lento da andare, appunto, a 56 Kb circa.

I protagonisti della serie, tra flashback e confronti con il presente, raccontano la nascita di un amore che si discosta dalla frenesia e dalla velocità dei rapporti di oggi. Il tutto in chiave comica grazie alla presenza dei The Jackal con l'assenza di Ciro Priello perché impegnato con un altro progetto.

I protagonisti della serie sono principalmente 4, ovvero Angelo Spagnoletti che interpreta Daniel, Cristina Cappelli che ha il ruolo di Matilda e, poi, due volti assai noti dei The Jackal, ovvero Fabio Balsamo e Gianluca Fru. I due interpretano rispettivamente Luca e Sandro, i migliori amici, inseparabili della coppia.

La storia vede proprio Daniel e Matilda nei panni di protagonisti che si conoscono da ragazzini e s'innamorano da adulti e vivono proprio la loro storia d'amore insieme agli amici di sempre Luca e Sandro. Loro quattro sono il simbolo di una generazione che va progressivamente a perdersi, ovvero quella degli Anni Novanta.

Daniel e Matilda arrivano a vivere, però, una relazione che cambierà totalmente il loro mondo e li costringerà a fare i conti con il passato e quella parte più pura e vera di se stessi che, in modi opposti, hanno dimenticato. Tutti gli episodi della serie, quindi, intrecciano costantemente due linee temporali, due punti di vista differenti e due fasi parallele della stessa storia d’amore e di amicizia che parte nel 1998 e continua fino ai giorni nostri.

