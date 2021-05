Generazione 56K, ecco trailer e data d'uscita della serie Netflix con i The Jackal!

Mancano solo poche settimane allo sbarco dei The Jackal su Netflix: proprio in queste ore è infatti stata annunciata la data d'uscita di Generazione 56K, il primo show prodotto dalla piattaforma streaming in collaborazione con il famoso gruppo di comici napoletani.

Generazione 56K è stata annunciata lo scorso novembre, ma da allora ben pochi dettagli erano trapelati in merito: il trailer rilasciato in queste ore continua a svelarci poco, ma ci mostra Fru e Fabio intenti ad emozionarsi con un audio che riproduce i suoi emessi dagli indimenticabili modem 56K che danno il titolo allo show.

La serie esordirà su Netflix il prossimo 1 luglio e cercherà di raccontare le differenze tra la generazione cresciuta nel corso degli anni '90 e quelle attuali, passando dai floppy disk, le videocassette, i walkman e gli 883 agli smartphone, i social, le piattaforme streaming e quant'altro. Protagonisti saranno Daniel e Matilda, conosciutisi da giovanissimi e innamoratisi da adulti, e i loro due amici Luca e Sandro, baluardi di quella generazione ancora innamoratissima dei fantastici anni '90.

Generazione 56K sarà composta da 8 episodi in cui assisteremo all'evolversi della storia d'amore tra Daniel e Matilda e al loro fare i conti con il passato. Siete curiosi? Quali sono le vostre aspettative per questo esordio dei The Jackal su Netflix? Diteci la vostra nei commenti!