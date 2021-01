Che genere è La regina degli scacchi? Influenze ed ispirazioni dell'amata serie Netflix

La regina degli scacchi è una miniserie televisiva drammatica creata da Scott Frank e Allan Scott, distribuita nell'ottobre 2020 su Netflix. La serie è basata sull'omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis e il titolo originale della miniserie e del romanzo, The Queen's Gambit, si riferisce al gambetto di donna, un'apertura scacchistica.

La regina degli scacchi è una trasposizione televisiva che ha come elemento di partenza l’omonimo romanzo. I suoi autori, Scott Frank e Allan Scott hanno attinto a piene mani dall’opera di Walter Tevis, per creare il personaggio di Beth Harmon.

La storia racconta le vicissitudini della giovane Beth Harmon che, in orfanotrofio, scopre per caso di essere dotata di un talento affascinante e inaspettato, ovvero il gioco degli scacchi. Questo le permette di avere un incredibile successo, ma come sempre il genio va di pari passo con la follia e il suo amore si trasforma in ossessione, fragilità e dipendenza sia dal gioco e dalla vittoria, che dai farmaci.

Tutta la narrazione, però, scorre talmente bene che molti spettatori si sono chiesti se la storia di Beth Harmon prenda spunto da eventi reali e se, quindi, l'opera di Netflix non fosse una biografia. La risposta, però, non è da ricercare nella sceneggiatura di Scott Frank, che è anche regista della serie Tv di Netflix. Per capire se la protagonista de La regina degli scacchi è ispirata a una storia vera, bisogna analizzare l’omonimo romanzo da cui prende spunto (nonostante alcune evidenti differenze)

Il The New York Times, infatti, subito dopo il successo della serie su Netflix, ha intervistato lo scrittore Walter Tevis. In questa occasione, l’autore ha parlato dell’ispirazione da cui ha avuto vita il personaggio di Beth Harmon riferendo che nella realtà non è esistita, ma la cui storia affonda le radici nella storia personale dello scrittore. Queste le sue parole:

“Sono nato a San Francisco. Quando ero giovane, mi è stato diagnosticato un cuore reumatico e mi sono state somministrate dosi pesanti di farmaci in un ospedale. Ecco da dove proviene la dipendenza dalle droghe di Beth, nel romanzo. Scrivere di lei è stato purgante. Ho sofferto un po’. Ho sognato molto mentre scrivevo quella parte della storia. Ma, artisticamente, non ho permesso a me stesso di essere auto-indulgente”.

Poi ha continuato:

“Ho iniziato a giocare a scacchi con mia sorella e gli altri bambini del mio quartiere. Una volta ho vinto un premio di 250 dollari e sono diventato un giocatore di classe C. Ora gioco contro un computer, quindi non devo affrontare un avversario nella vita reale, che mi deride: posso sempre staccare la spina. Ho giocato abbastanza bene da sapere com’è un buon gioco. Posso battere un giocatore medio, ma ho paura di interpretare quei ragazzi che montano le tavole per strada, a Broadway”.

